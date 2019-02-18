明天元宵節 萬里區龜吼漁夫市集 300份湯圓免費嚐

2019-02-18 11:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕正值萬里蟹產季的新北市萬里區龜吼漁夫市集，將於明天19日元宵節上午11點起，在市集管理室前免費提供熱騰騰的湯圓甜湯300份，邀民眾同樂慶元宵。

新北市政府農業局長李玟表示，龜吼漁夫市集鄰近野柳地質公園，是北海岸享負盛名的魚貨市集，及新北特產萬里蟹的主要產地之一，市集攤商都是在地漁民，所售魚貨多是自家漁船捕撈，品質絕對有保證，民眾用餐完畢後，還可到維納斯海岸線走走，或驅車前往野柳地質公園、萬里獅子公園郊遊踏青，歡迎民眾闔家到龜吼漁夫市集吃海鮮、賞海景，感受北海岸的美麗風光。

農業局表示，為歡慶元宵佳節，明天在管理室前方提供湯圓甜湯，自上午11時開始發放，數量300份發完為止，讓攤商和民眾在年頭取個好彩頭。

另外，新北神明淨港文化祭明天在野柳保安宮前廣場登場，除了「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大傳統活動，還邀請福華飯店五星主廚料理千份白帶魚料理，市府說，民眾參加祭典後，順路到龜吼漁夫市集品嚐美味在地海鮮，飯後再以湯圓做甜點收尾，團團圓圓又幸福。

市府提醒，自駕出遊到龜吼漁夫市集的民眾，可從台2線轉玉田路，沿著山路上山，再到海景路右轉到底，即可抵達海邊的「石角海濱停車場」，有141個免費停車格，沿著海灘前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，還可欣賞沿路沙灘美景，一舉兩得。

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