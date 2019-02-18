好心讓座！老人女兒坐一旁：爸，就說可以坐...她暴怒

2019-02-18 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕好心被當成理所當然！一名女網友搭火車，看到一名老人坐在她的座位上，好心讓座，沒想到坐在老人旁邊的女子突然說話，「爸，就跟你說沒關係吧！」讓女網友氣炸了。

這名女網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露，她在擠滿人的車廂中，拿著車票找尋她的座位，卻發現有一名阿伯坐在她的位置上，阿伯看到原PO詢問，「小姐，這妳的位置嗎？」聽到原PO肯定的答案後，阿伯連忙道歉，原PO好心打算讓位，回應了「沒關係」，沒想到坐在阿伯一旁年約30歲的女子隨即說，「爸，就跟你說了，沒關係吧～」女子無所謂的態度讓原PO的理智線瞬間斷裂了。

原PO問女子，「小姐，妳買到一個坐票啊？」女子理所當然地回應，「對啊！人多沒辦法」，原PO氣到打消讓座念頭，向女子說，應該是女子讓爸爸坐女子買的位置，自己站著，怎麼「叫自己爸爸坐別人位置，還大言不慚的說沒關係呢？」原PO要求女子站起和阿伯換位置，並將原PO的座位還回來，換位置的過程中，阿伯不斷道歉，但女子「一句道歉都沒有」，事後原PO氣憤地說，「見到老人，我一定讓，但妳用這種方法...不應該」。

網友看完紛紛留言，「連自己的爸爸都捨不得花錢買有座位的票」、「這女兒真的很理所當然耶！她父親應該是都覺得丟臉吧！」「你後面反將一軍很棒，不孝女」、「教訓的（得）好，女兒本來就該站，給自己爸爸坐很正常啊！怎麼叫老人家坐別人位置在（再）說沒關係」。

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