今氣溫逐漸回升 明起各地天氣變化大

2019-02-18 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕今日東北季風減弱，風向逐漸轉成東風至東南風，氣溫回升，北部及東半部高溫約25、26度，中南部地區高溫可達29、30度；各地低溫約16至20度，西半部早晚仍偏涼，日夜溫差可達10度左右，早出晚歸的朋友請留意溫度變化。

今日天氣方面，華南雲雨區東移帶來較多水氣，天氣較不穩定，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣北部及東半部地區則有局部短暫陣雨，並有機會發生局部較大雨勢，中南部地區亦可能有零星短暫陣雨，建議民眾外出時攜帶雨具備用。中央氣象局也在今早5點45分針對北台灣3縣市發布大雨特報，示警範圍分別是基隆市、新北市北海岸地區、宜蘭縣。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區易受降雨洗除作用影響，空氣品質以「良好」等級為主；中部、雲嘉南空品區以及馬祖、金門地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區風速較弱，擴散條件較差，空氣品質為「橘色提醒」等級。

週二（19日）白天高溫持續回升，各地高溫普遍在26、27度以上，南部更上看30、31度，由於華南雲雨區東移，水氣較多，北部、東半部有機會發生局部較大雨勢，中南部地區也有零星短暫陣雨。

週三（20日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣性降雨。週四至週五（21日至22日）這段期間鋒面容易在臺灣北部海面附近生成，台灣則在南方較為暖濕空氣的影響範圍內，大氣環境較不穩定，有利於雲雨發展，除北部及東半部地區有局部間歇性陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 26 19 ~ 28 20 ~ 29 19 ~ 25

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/