媽媽追蹤IG反應好「熱烈」 網笑翻：你媽是小辣椒

2019-02-18 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕時下許多年輕人喜愛使用社交網站Instagram（簡稱IG），時常利用「限時動態」功能PO照片、短影片，配上文字分享私人生活；一名網友發文表示，自從讓自己媽媽追蹤IG帳號後，只要PO出限時動態，媽媽都會「踴躍」回覆，狠撥冷水，令她無奈地說「是我媽造就了堅強的我」。

早期臉書剛在年輕人間盛行時，很多用戶不願父母親加自己的好友，以免生活被「看光光」；但隨臉書用戶年齡層增加、IG逐漸流行後，年輕用戶逐漸轉向IG分享私生活，但仍有網友讓媽媽追蹤自己的IG帳號，但這樣的結果卻令她相當無奈。

一名網友在《Dcard》論壇上，以「當你媽追蹤了你的IG」為題，表示媽媽是自己的死忠粉絲，每次都會積極回應限時動態，例如某次她拍一張黑貓坐在衣服上的照片，遭媽媽回覆「髒」！當原PO拍貓讚牠可愛時，媽媽卻回「哪裡可愛」？最後她貼出一張貓咪坐在盒子上的照片，媽媽激動回應「滾下我的盒子」！讓這名網友感嘆「我媽真的超愛嗆我的貓…」。

此外，該網友拍了一隻昆蟲並取名為「小紅」，媽媽嚴肅地糾正她，「那不叫蟲，叫椿象！」、「他不叫小紅，他叫椿象！！」PO出近距離的賞花照，還受到媽媽充滿嫌棄的回覆，「拍得很爛欸」，令原PO哭笑不得，「是我媽造就了堅強的我…」。

其他網友回應，「你媽想讓你成為獅子王」、「我發現馬麻手機裡有ig時，我就用他的帳號封鎖我（自己）」、「這互動有點哭笑不得」、「妳一定是火車系，因為，欠嗆欠嗆欠嗆欠嗆欠嗆欠嗆」、「乾，我笑死，媽媽小辣椒」。

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