梅嶺獎全國學生美術比賽 嘉義市蘭潭國中大贏家

2019-02-17 23:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦第20屆「梅嶺獎全國學生美術比賽」，從來自全國1109件作品中選出獲獎作品103件；嘉義市蘭潭國中學生莊淳雅描繪的「肉販」呈現傳統市場特色，展露豐富的人情氣息，獲得國中組第一名，國中組前三名更全由蘭潭國中學生獲獎， 得獎作品在梅嶺美術館展出至3月10日。

梅嶺獎全國學生美術比賽是國內知名美術獎，為鼓勵學生創作，從幼兒園至高中分六組競賽，今天嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾頒獎；高中組第一名王琮淯、第二名裘珆蓁、第三名廖敏如；國中組第一名莊淳雅、第二名楊峻宇、第三名蔡宇宸；國小高年級組第一名蔡喬羽、第二名呂依潔、第三名蔡旻澔；國小中年級組第一名鄒明恩、第二名李屏瑄、第三名徐珮瑀；國小低年級組第一名黃婕瑜、第二名周天後、第三名陳咨妤；幼兒園組第一名王暄潁、第二名張雷澔、第三名陳芊嘉。

莊淳雅說，自己也會和媽媽到市場買菜，這次由紀晴楀老師指導，到嘉義市的傳統市場觀察攤商景象，看到豬肉攤切肉的阿姨表情親切，拍下照片後回去創作，評審認為作品以泛黃光線襯托傳統市場特色，寫情寫意。

國中組五名優等獎中，蘭潭國中還有謝侑倫、林采樺及陳宇璇獲獎，佳作有吳虹臻，許多民眾欣賞作品時驚訝的說，「幾乎都是蘭潭國中得獎」；蘭潭國中校長莊裕庭表示，美術班開設如西畫、國畫及版畫等專業課程，由優秀老師培養專業，一週有8到9節術科，建立學生美術基本功，並兼顧學科素養。

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