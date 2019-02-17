湯德章紀念日應通盤考量 黃偉哲：思考如何紀念高俊明

2019-02-17 22:51

〔記者蔡文居／台南報導〕3月13日為湯德章律師殉難日，台灣本土社團爭取正名為「湯德章紀念日」迄未實現，今年再度發起連署。台南市長黃偉哲回應說，他是不反對，但必須通盤考量，以更宏觀的角度來思考，像最近過世的高俊明牧師，市府也在思考如何來紀念他的貢獻。

長期奔走爭取南市訂定「湯德章紀念日」的李登輝民主協會理事王壽國今天發起連署，要求南市府將3月13日正名為「湯德章紀念日」，獲得自由台灣黨黨主席蔡丁貴等多人響應，希望南市府以「湯德章紀念日」取代現有的「正義與勇氣紀念日」，來紀念這位在二二八事件中以自己生命來拯救無數府城青年的先賢。

市長黃偉哲表示，訂定「湯德章紀念日」他是不反對，但必須通盤考量，以更宏觀的角度來思考，讓所有殉難者家屬心靈獲得撫慰，而非只有一個特定的姓名，因為也要考慮其他更多默默無名，但也同樣付出寶貴生命代價的受難者，基本上他對此是開放的，但各項原則都應該兼顧。像最近過世的高俊明牧師，市府也在思考如何來紀念他的貢獻。

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