交通部觀光局今攜手高市府 新加坡媒體團樂當一日農夫

2019-02-17 22:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕交通部觀光局今攜手高市農業局，引領新加坡媒體團來台，深入隱身在百年糖廠中的糖廠社區，樂當高雄一日農夫，留下難忘的回憶。

交通部觀光局新加坡辦事處主任林信任連日來引領新加坡媒體團來台參加台灣燈會盛典，今特別撥出一天到高雄，深入隱身在百年糖廠中的糖廠社區，體驗當起一日農夫。

社區居民以道地農家菜，如梅干扣肉、客家小炒、香蕉料理等，招待這群一日農夫，一行人品嘗古早味的烘爐杏仁茶，體驗製作植物槌染，隨後到旗山天鵝城堡，體驗無毒農場採水蜜芭樂，手做養生甜酒釀，品嘗元宵節應景的酒釀湯圓。

媒體團親自到高雄農村體驗，大家直呼很高興，尤其新加坡沒有農業，眼見碩大果實垂掛樹上，真是莫大的吸引力，下田採果體會豐收的喜悅，品嚐在地特色農家菜，開心不已。

林信任表示，一日農夫帶動高雄農村崛起，將最多利潤留在農村，緊湊行程特別撥空參加，讓新加坡媒體深入高雄，體驗深度的農村旅遊，還能學習農民古智慧所傳承的技藝，如植物染布、當地古早味小吃，走訪佛陀紀念館及三和瓦窯等許多農家聚落特有的元素或景點。

農業局長吳芳銘指出，一日農夫聞名國際，吸引許多國內觀光客來台，高雄農村社區已經準備好，要迎接更多國內外遊客，持續推出不同型態的農村旅遊，收集更多遊客的笑容。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/