澎湖元宵走環保風 南寮社區推出福求平安龜

2019-02-17 22:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋廢棄物問題日益嚴重，也反映在節慶慶典，連續2年入選全球百大旅遊勝地的湖西鄉南寮社區，今年推出「福求〈浮球〉平安龜」，除了符合元宵乞龜傳統文化外，也藉此喚起民眾對於環境教育的重視。

每年東北季風起，澎湖迎風的北面海岸垃圾就堆積如山，除了高達7成以上來自中國的寶特瓶外，還有許多保麗龍、廢棄漁網及浮球等，近年來浮球已廣泛運用在裝置藝術，西嶼合橫國小是最早製作浮球龜的學校，今年湖西鄉南寮社區則集合全村老、中、青志工及甫投入南寮農作的彎腰青年通力合作之下，歷經構思、評估、撿拾、收集、堆疊、美化及造字，完成福求平安龜。

乞龜文化一向是澎湖人元宵重頭戲，由早期肪片龜、米包龜等民生物品，一路演進為高價值的黃金龜，今年更是推陳出新，包括澎管處首發平安龜紀念幣、湖西龍門安良廟金莎巧克力龜、湖西天后宮乞智慧、馬公興仁懋靈殿乞龍蝦、白沙赤崁龍德宮丁香魚龜、赤崁文衡聖帝殿魚蝦滿載龜、外垵溫王宮夢幻城等，南寮保寧宮福求平安龜也堪稱一絕。

另外南寮社區也推出猜燈謎，並重現早期奎壁澳6村請王迎王的情誼，激起鄰近社區的小花效應。而南寮浮球藝術已是全民運動，趙長壽將海邊撿拾回來的海漂浮球，加以創作，再由村民親子共同彩繪，將浮球塗抹成各式各樣的動物臉譜人偶造型，95歲的趙有德則將浮球製作成上山下海及常民生活中實用的器皿，讓海廢百變成金。

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