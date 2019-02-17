東北季風減弱！週一全台明顯回溫 北部東部有大雨

2019-02-17 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕明（18日）東北季風減弱，氣溫將逐漸回升，唯西半部早晚仍偏涼，北部及東半部地區也有局部短暫雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

中央氣象局預報，由於華南雲雨區東移帶來較多水氣，明天氣較不穩定，北部及東半部地區易有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率；中南部地區亦可能有零星短暫陣雨；馬祖則易有局部短暫陣雨或雷雨。

天氣風險公司指出，下週一（18日）、週二（19日）全台將明顯回暖，從北到南高溫將上探27至31度，下週三（20日）新一波鋒面生成後，週四（21日）起至週末就會降溫有雨。

氣溫方面，明北部及東半部高溫約25、26度，中、南部地區高溫可達29、30度；各地低溫約16至20度，西半部早晚仍偏涼，日夜溫差可達10度左右，提醒早出晚歸的民眾多攜帶一件外套。

紫外線方面，明天除了高雄市、屏東縣及台東縣為高量級，其餘地區皆為中量級。

空氣品質方面，高屏地區因風速較弱，擴散條件較差，為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南及金門、馬祖地區為「普通」等級，其餘地區皆為「良好」。

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