Siri 吃硬不吃軟？網友兇它後才乖乖聽話...

2019-02-17 21:28

〔即時新聞/綜合報導〕iPhone手機裡的人工智慧助理Siri,讓使用者可以透過語音向手機下指令。有網友在網路上分享自己和Siri間的互動,還附圖證明「講話要兇一點才有用」。

該網友16日在網路論壇「Dcard」上發文,表示剛買iPhone後常常測試Siri功能多強大,利用它幫忙導航、寫簡訊等。但有一次他請Siri幫忙關藍芽,好聲好氣地說:“Siri, can you turn off the Bluetooth, please?”(Siri,可以請你幫忙關藍芽嗎?),沒想到Siri回答做不到。

該網友一氣之下,爆粗口勒令Siri“turn off the f**king Bluetooth.”,沒想到Siri馬上乖乖把藍芽關了。讓網友忍不住笑說「現在的電話跟小孩一樣,需要兇一點才聽話!」。

其他網友看完貼文笑翻,留言「我的Siri很乖耶」、「求Siri的心理陰影面積」、「Siri OS:『主人好凶,不乖乖照做等等就摔了手機我就不在了。』」,還有不少人PO出和自家Siri的對話,有人兇Siri還被回應「母湯喔」。

