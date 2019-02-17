友善行人空間 板橋慈惠宮前劃行人專用時相

2019-02-17 21:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區府中路與文化路交叉口，因與南門街、東門街等道路相連，形成五岔路口，交通動線複雜，加上附近有香火鼎盛的慈惠宮，人潮眾多、車流交織，行人險象環生。市府城鄉發展局去年底完成「板橋府中456行政園區空間改造計畫」，拆除閒置的地下道，近期劃設假日行人保護專用時向，改善人行空間。

城鄉發展局都市設計科長張記恩表示，府中商圈早期為舊板橋火車站所在地，即便車站遷移至新板特區後，府中路周邊動線仍以行車為主，造成人行空間不足，摩托車違規停放，引發亂象，過去人行道設置欄杆、電箱及地下道棚架等設施，阻礙通行，久而久之民眾習慣跨越馬路，地下道使用率降低。

張記恩說明，市府推動「板橋府中456行政園區空間改造計畫」，開放市警局及板橋區公所綠地與公共空間，周邊公有建物進行外牆拉皮，並開闢入口廣場及人行徒步空間，讓視野開闊，方便民眾駐足、休憩，同時封閉閒置多時的東門地下道，拆除附屬棚架設施，改善人行空間，經與養護工程處及交通局協調，2月14日完成行人穿越線標示，並調整號誌，即日起試辦假日行人專用時向。

挹秀里里長王添福說，板橋慈惠宮前五岔路口往來人潮眾多，交通流量大，常有年長者前往參拜，但長輩行走速度緩慢，易有安全疑慮，市府推動人行專用時向，有助於提升民眾通行安全。

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