一甲子老屋變身新靈魂餐館 取名「白水」賣咖啡

2019-02-17 20:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕原本只是路旁一棟62年屋齡的老屋，在歲月流失中不斷腐朽傾圯，但在店主李應泉巧手打造下成為具有獨特新靈魂的咖啡餐館，為老屋注入新的生命力。

雲林二崙出身的李應泉，教的是音樂，愛跳舞、是彈奏吉他高唱熱門音樂的樂手、鍾愛黑膠唱片、喜歡閱讀，微微捲曲的長髮充滿灑脫的藝文氣息。

明明賣咖啡卻叫「白水」許多人好奇店名由來，原來是李應泉取其「泉」字拆解而來，曾經幫人開過20家店，卻沒有一家是他的，為了擁有屬於自己的店才有了「白水」。

位在虎尾光復路虎尾高中對面的白水咖啡，原屋主也是位鋼琴老師，熟識李應泉，起初準備要出售老屋改建，最後捨不得賣掉自己的出生地，又看到李應泉對老屋的執著於是同意承租，讓李應泉如獲至寶。

經過4個多月的修建補強，從老宅的空間設計、水電、裝潢、油漆、木工等全部一手包辦，儘可能保留原樣與內部陳設，連老式冷氣機都不動，讓這棟年逾一甲子的老宅在去年暑假重生開門做生意。

由於店就開在虎尾高中前，為了讓無處可去的孩子能在白水咖啡安心閱讀，李應泉設計閱讀室，不需消費也可在店內寫功課、讀書備考，虎高二年級的吳柏毅、廖珮妤最喜歡到這裡來，能讀書、交朋友還有美食，高三的蔡承宏則會到店裡幫忙學會煮咖啡及料理，受益良多。

李應泉最愛到處撿東西，別人眼裡棄置的破銅爛鐵，在他眼裡成了無價之寶，還將報廢的麵包車花了10萬元改裝為「白水咖啡食物」行動餐車利用休假日四處闖蕩，到偏鄉、山上為長輩及孩子煮咖啡做漢堡，讓自己年過半百的生命活得更不一樣。

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