加速危老重建 新北都更推動師再添60名生力軍

2019-02-17 20:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市都市更新推動師再添新血！城鄉發展局今天為60名完成培訓的都更推動師舉行授證儀式，累計全市有316位推動師，未來將進入社區蹲點，輔導民眾自立都更，改善居住安全。另外，市府近期將成立都市更新推動辦公室，主動出擊解決問題。

城鄉發展局長黃一平指出，新北市30年以上的老屋約有70萬戶，而新北市人口數近400萬人，居全國之冠，隨著高密度人口及城市發展，老舊建築林立，巷弄狹小，影響居住安全。為落實市長侯友宜「都更三箭」政見，市府將成立「都市更新推動辦公室」，配合都市更新推動師與媒合平台機制，由推動師深入社區輔導，媒合平台提供民眾資金與技術協助，加速老舊及危險建築物改建。

黃一平表示，新北市政府2014年起首創「都市更新推動師」政策，由推動師擔任協助者的角色，促進住戶間的溝通協調，並釐清民眾對於法令的疑問，促成社區早日完成重建或整建。截至目前已培訓316位都更推動師，輔導137件自力更新案完成備查。

配合防災型都市更新政策，市府在都更推動師的培訓課程中，加強「都市危險及老舊建築物加速重建」及「新北市防災建築再生自治條例」等內容，目前已針對災害高風險社區進行推動師優先蹲點輔導，並成功輔導19案申請防災建築危險鑑定及評估。有需求者可上都更處官網「都更家教」、「自主更新資源專區」查詢。

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