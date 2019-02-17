防非洲豬瘟 新北農業局稽查列管廚餘養豬場

2019-02-17 16:41

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市農業局近期會同環保區、區公所稽查輔導列管的廚餘養豬場，藉以防範非洲豬瘟，昨天赴中和區3家廚餘養豬場稽查，其中1家大門深鎖，而另外2家則改用飼料。農業局表示，經過稽查勸導後的業者，若未通過檢核持續違規使用廚餘，將依照廢棄物清理法裁處1200元至6000元。

農業局表示，截至1月底止，列管養豬場計143場，1月底未通過廚餘再利用檢核共24場，經春節期間迄今持續稽查勸導82場，直到2月15日勸導期結束，已有7場轉用飼料，隔日針對未通過檢核的17場連續稽查，如果違規使用廚餘，環保局將依廢棄物清理法裁處1200元至6000元，經限期改善，屆期仍未完成改善者，連續處罰。

農業局指出，其中在中和區3家未申請廚餘再利用檢核的列管廚餘養豬場，其中1家大門深鎖將另行排勘，另2家已改用飼料，未使用廚餘飼養。

對此，農業局提醒，務必依規定落實廚餘蒸煮且不得超養，未向環保局申請廚餘再利用檢核者當場開罰，同時也鼓勵養豬場於3月31日前申請農委會廚餘養豬退場補助方案領取離牧經費。

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