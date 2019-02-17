中市失業率3.7％ 連3年六都最低

2019-02-17 15:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市長林佳龍積極推動摘星計畫、青年希望工程、青年穩定就業獎勵方案等，協助青年提升競爭力，增加就業、創業人口，績效顯著。台中市政府主計處今（17）日公布台中市去年勞動力概況，平均失業率3.7%，連續3年六都最低。

主計處表示，台中市107年平均失業人數為5萬1千人，平均失業率3.7%，與106年相同，較台灣整體的3.71%低，連3年均為六都最低，與新北市、台北市及高雄市並列六都最低。

按教育程度別觀察，國中及以下程度者平均失業率3.5%最低，高中（職）和大專及以上程度者平均失業率均為3.7%；若與106年相較，大專及以上程度者失業率下降0.3%最多，高中（職）和國中及以下程度者失業率均上升0.3%。

以年齡別來看，15至24歲失業率13.0%最高，25至29歲5.8%次之，若與106年相較，則以30至34歲年齡別降幅最大，達0.8%，而15至24歲年齡別增幅最多，達1.6%。

此外，107年下半年平均勞動力為138萬1千人，較上半年增加1萬2千人；107年全年平均勞動力為137萬5千人，較106年增加1萬6千人。107年下半年平均就業人數為132萬9千人，較上半年增加9千人。107年平均就業人數為132萬5千人，較106年增加1萬6千人。

主計處表示，分析近10年資料，台中市就業者行業結構趨於穩定，107年仍以服務業占57.27%為多數，工業39.49%居次，農業3.25%最少。

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