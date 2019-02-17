文心森林公園旁人行道突出 騎士不慎自摔

2019-02-17 15:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市文心路路平工程去年底完工，沿線人行道也拓寬，在南屯區文心森林公園旁、近文心南路口的人行道出現突出的轉角，民眾反映騎車容易發生意外。台中市議員張耀中今日現場勘查後，認為該處路口位於捷運綠線車站下方，晚上因無路燈，會看不清楚人行道突出，今年元宵燈會就在文心森林公園舉行，晚上車流更多，建議市府盡速加設反光條警示條，以改善現況。

張耀中說，文心路人行道拓寬後頗受好評，但在文心森林公園旁的人行道，因設置公車停靠區而內縮，在近文心南路口處恢復原來寬度，以致形成突出的轉角，外側車道又是混合車道，供汽機車混合通行，當公車駛出停靠區再加上其他用路人爭道，前方又有突起轉角，的確會影響行車安全。

張耀中指出，這處轉角上方是捷運綠線「文心森林公園站」，捷運站體遮住了大部分光線，白天的視線尚可，晚上因無路燈照明，行駛在外側車道的機車騎士容易碰撞人行道而摔車，建議應加設貼反光警示條於地面，讓車燈反射，增加辨識。

台中市政府建設局養工處表示，在上述轉角處增設反光警示條沒有問題，不過，反光警示條是交通附屬設施，屬於交通局權責，將與交通局討論如何設置，以及是否有其他改善方式，將找出最適合的方式讓民眾通行更安全。

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