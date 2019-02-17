兒少寄養家庭短缺 苗栗縣盼增募6戶

2019-02-17 14:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府社會處與苗栗家扶中心今為縣內35戶寄養家庭舉行授證儀式並提供寄養安置服務，然而相較去年41戶、前年39戶，今年縣內寄養家庭數大幅減少，也使得兒少保護工作更顯吃重，社會處長范陽添表示，縣府已提高寄養費用補助，並與家扶中心加強合作，期盼再招募6戶寄養家庭，建構完整兒少保護網路。

根據社會處統計，去年縣內通報兒少保護案共680件，其中近200件仍在持續輔導，40件則安排安置；而縣內第一線進行兒少保護評估的社工師僅10餘人，長期安置機構則只有台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖方濟育幼院及少女之家，中短期寄養家庭目前僅30戶，相關人力資源有限。

有鑑於兒少保護事件層出不窮，許多原生家庭因經濟狀況、家中成員背景複雜等因素，導致孩童無法在健全的家庭環境中成長，經社工師專業評估後協助安置於寄養家庭，使其在離家的過渡階段中獲得安全與溫暖。范陽添強調，每個孩子受安置的原因不盡相同，但最終仍希望透過社會資源的協助，使孩子們皆能回到原生家庭之中。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，兒少中繼寄養的需求不斷增加，但目前縣內僅35戶寄養家庭，且許多寄養父母已即將屆齡退休，透過今早寄養家庭授證暨感謝典禮，除了感謝長期照顧弱勢兒少的寄養父母辛苦付出，同時也期盼社會各界能投入「愛的接力賽」的行列之中，讓處於社會角落的孩子也能感受家的溫暖。

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