每月靠1.8k過生活 夫失智妻罹癌無力修屋

〔記者萬于甄／台南報導〕台南一名53歲曾姓婦人與高齡99歲的軍職退休丈夫住在永康，10多年前曾婦因工作摔傷，去年更發現罹癌，家中經濟卻僅依靠丈夫的退休俸，相當拮据，目前居住的房屋也因老舊頻頻漏水，生活環境相當差劣，南市府勞工局得知後，今趕緊為曾婦房屋修繕，改善居住環境。
曾姓婦人多年前因從事板模工作，在工地摔倒傷及腰椎，自此身體每況愈下，去年4月更發現罹患口腔癌及帕金森氏症，手腳嚴重抖動，難以就業，丈夫則因年事已大，且有失智情況，目前在安置在榮民醫院，夫妻兩人每個月醫療照護費用相當可觀。
曾婦家中經濟長期仰賴丈夫微薄的月退俸，相關社福津貼卻無法申請，生活拮据，可算社會邊緣戶；日前曾婦住家因年久失修，不僅天花板破損漏水，門窗也鏽蝕毀損，水電插頭亦損壞嚴重，但礙於經濟困頓也無力翻修，居住環境不佳。
南市勞工局得知後，趕緊啟動「住安心、享溫馨」房屋修繕機制，今邀集相關修繕工會志工一起為曾婦翻修住處，使其陰暗的居家能有煥然一新的樣貌。
勞工局長王鑫基也說，「住安心、享溫馨」計畫迄今已完成83戶職災弱勢勞工修繕房屋，未來希望號召更多資源投入公益，讓弱勢勞工朋友都能夠住的安心，享受社會的溫馨。
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53歲的曾姓婦人（中）因工作受傷後，找工作不易，去年更發現自己罹癌，還要照顧年邁失智的丈夫，生活經濟拮据。（記者萬于甄攝）
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南市勞工局啟動房屋修繕計畫，幫助曾姓婦人改善居家環境。（記者萬于甄攝）
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勞工局找來各職業工會志工為弱勢勞工改善居家環境。（記者萬于甄攝）
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