療癒天使 最美社工師黃彙媗讓苗栗家扶兒展笑容

2019-02-17 13:08

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕24歲的苗栗家扶中心社工師黃彙媗，外型清新亮麗，不僅成為衛生福利部拍攝寄養家庭影片的最佳宣傳人，而她大方開朗的個性陪伴無數曾受虐或經濟弱勢的孩童，讓這些孩子們敞開心房，迎向新的人生，同時也是許多寄養家庭父母眼中最親切的幫手，堪稱社工界的療癒天使。

畢業於朝陽科技大學社會工作系的黃彙媗，從小就喜歡與孩子互動，進入社工系就讀後培養相關專業知識，更立志要成為社工師，為弱勢孩子盡一份心力，完成學業後就至苗栗家扶中心擔任寄養家庭業務的社工師。

黃彙媗表示，投入保護兒少工作雖僅一年半，但卻看見許多弱勢孩童在脆弱的原生家庭中無法獲得應有的照顧，因此積極媒合合適的寄養家庭協，並定期陪伴這些孩童，聆聽他們的需求。雖然初出社會，尚在學習與累積經驗，但卻也因年紀與受扶助的兒少相近，便以大姊姊的姿態與孩子們互動，使他們更願意敞開心房，貼近彼此關係。

在工作的過程中，黃彙媗曾為了無法適應寄養生活的國中少年，多次半夜與寄養父母四處尋找翹家的孩子；也經歷過許多相處多時，最後因出養至國外而不得不分離的經驗。

黃彙媗說，曾經有即將出養到丹麥的男童，在臨別前抱著她的腳依依不捨不斷哭泣，而她只能強忍著淚水，笑著將男童交到新爸媽手中，並送上滿滿祝福，然而在男童身影離去後，她壓抑的情緒也潰堤，不捨的淚水奪眶而出。

雖然年紀輕輕就看見許多社會角落的陰暗、經歷許多離別，但黃彙媗也不斷調適自己的心情，除了向前輩及寄養父母學習外，同時也與其他擔任社工師的同學分享工作點滴，使自己能以開朗的笑容面對每個需要受到呵護的孩子，不僅是苗栗家扶中心內重要的成員，同時更是孩子眼中最甜美親切的「天使姊姊」。

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