杜元坤再捐澎湖健康行動車 允諾加贈一部

2019-02-17 12:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年11月甫獲國際人道醫療獎殊榮的義大院長杜元坤，繼以個人名義捐贈澎湖花嶼離島1部健康行動車後，今又代表義大醫院捐贈將軍離島健康行動車，並致贈百本著作「世上最快樂的工作」，由副縣長許智富及縣議員陳佩真代表接受。

杜元坤為台灣骨科權威，響應前縣長陳光復「醫師動、病人不動」的醫療理念，率領義大醫療團隊抵澎駐診，並巡迴澎湖各有人島診療，深獲病患敬重；由於足跡遍佈澎湖各有人離島，深諳離島交通不便，因此萌生捐贈離島健康行動車念頭，去年11月率先捐贈花嶼離島健康行動車後，今日將軍離島再度受惠。

秉持「施比受有福」的杜元坤，至今已捐贈7000餘萬元，投入教育、離島等關懷公益工作，今日代表義大醫院捐贈將軍健康行動車，再度允諾加贈一部，將待澎湖各單位進行協調後，確定受贈單位及用途；同時會中也舉行杜元坤最新力作「世上最快樂的工作」捐贈儀式，捐贈百本給澎湖縣政府。

今日的捐贈儀式，由杜元坤率領義大醫療團隊，澎湖縣長賴峰偉因公外出中國，由副縣長許智富代表接待、縣議員陳佩真代表望安鄉接受，現場還有衛生局長蕭靜蓉、副局長樓亞洲、教育處副處長莊華州等人，都到場觀禮，杜元坤現場還舉行簽名會，吸引觀禮官員、民眾及媒體大排長龍索取。

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