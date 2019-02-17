爭取正名「湯德章紀念日」 他奔走7年不放棄

2019-02-17 12:36

〔記者蔡文居／台南報導〕3月13日為湯德章殉難日，台灣本土社團爭取正名為「湯德章紀念日」迄未實現。長期奔走爭取正名為「湯德章紀念日」的李登輝民主協會理事王壽國今天發起連署，希望南市府以「湯德章紀念日」取代「正義與勇氣紀念日」，來紀念這位在228事件中以自己生命來拯救無數府城青年的先賢。

王壽國表示，他從2012年就開始呼籲台南市政府將3月13日湯德章殉難日訂為「湯德章紀念日」，與本土社團爭取將這一天正名為「湯德章紀念日」已經7年，2014年台南市政府以訂立「正義與勇氣紀念日」來回應。但「正義與勇氣」有何可紀念？應該要用「湯德章」之名，大家才知道是紀念誰。

他表示，彰化市也有「賴和日」，新北淡水也有「馬偕日」，台南為何不行？他希望市政府不要閃避這個問題，應明確訂為「湯德章紀念日」，來紀念這位228事件中勇敢站出來拯救府城青年的律師，讓世世代代的台南人了解這段歷史。

湯德章律師於228事件發生後，被台南仕紳推舉組成台南「228事件處理委員會」，並率省立工學院（現為成大）學生協助維持秩序。湯維護台南的治安，貢獻卓著，卻於3月11日被捕，並遭嚴刑逼供，但他拒絕透露任何相關名單，保護當時參加保安工作的台南菁英及成大學生倖免於難，甚至他死前遭刑求遊街，仍毫不畏懼，微笑面對民眾，最後於3月13日在民生綠園（湯德章紀念公園）遭槍決並曝屍3天，年僅40歲。事後，湯德章獲判無罪，但為時已晚。

後來前台南市長張燦鍙感念湯德章的英勇無懼的精神，將民生綠園改為湯德章紀念公園，前台南市長賴清德則把3月13日訂為「正義與勇氣紀念日」。

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