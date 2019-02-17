竹市總圖書館獲中央4億補助 將於原址興建三倍大場館

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕備受新竹市民期待的「新竹市總圖書館」興建計畫，上週獲教育部核定補助4億元經費，未來市府亦將投入4億元配合款，共將投入8億於文化局圖書館原址打造全新的總圖書館。工程預計2022年底落成啟用，樓地板面積約2萬平方公尺，空間規畫包括圖書閱讀、特色典藏、視聽服務、親子共學、藝文展覽等，較目前圖書總館約大上3倍以上，將充分滿足市民學習與藝文休閒需求。
竹市擁有所得高、出生率高、教育水準高及平均年齡低「三高一低」城市體質，轄內科研機構多，市民對文化設施有高需求，據2018天下幸福城市大調查，竹市公共圖書館每人可分配1.8本藏書，但每人平均借閱量高達4.3本，民眾閱讀需求量高，文化局所在建築於1980年設立，約2000平方公尺，樓地板面積約7000平方公尺，空間不足無法擁有更多藏書。
「總圖書館是我向市民的承諾！」新竹市長林智堅表示，上任之初即開始構思興建總圖書館，過去國外考察時，也特別留意各城市圖書館的規劃，如去年參訪美國加州庫比蒂諾市立圖書館，也特別考察其空間規劃、融入科技的管理系統等。去年開始正式向中央提案，近日終於成功核定，也能兌現這個政策；未來將借鏡日本太田市圖書館、美國加州庫比蒂諾市立圖書館及高雄市總圖的設置經驗，讓竹市的閱讀、教育及文化空間獲得新一波的發展動能。
林智堅表示，新竹市圖書館總館將成為城市的新地標，秉持擴大使用空間、增加多元館藏、強化展覽功能與親子共讀空間等四大原則，不僅增加多元文化、童書及視聽資料，同時擴大親子共讀空間，讓孩子擁有舒適的環境閱讀。
文化局長黃竫蕙表示，「新竹市總圖書館」將打造出以STEAM為導向的創客基地，藉由軟硬體相互搭配，造就更易於親近及體驗的學習空間，協助養成下一世代新興人才，以強化城市競爭力。
此外，市府交通處同步向交通部爭取2.6億元前瞻基礎建設經費，規劃將演藝廳戶外停車場地下化，未來除能大幅增加停車空間，提升市民停車便利性外，地面層也可轉為市民藝文休閒活動廣場，讓面積約2.4公頃的文化園區空間有更妥善的規劃利用。
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新竹市長林智堅到美國庫比提諾市立圖書館考察其空間規劃與科技管理系統，將引進新竹市總圖書館。（市府提供）
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新竹市長林智堅到美國庫比提諾市立圖書館考察其空間規劃與科技管理系統，將引進新竹市總圖書館。（市府提供）
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