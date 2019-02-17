挖刨路面只做一半？ 竹縣人凍未條

2019-02-17 11:43

［記者黃美珠／新豐報導］新竹縣新豐鄉中興路24巷的住戶們近日過年開心的心情「被」刪減，因為鄉公所好意送他們路平，要幫居民們改善家前路況，沒想到卻被老天爺開了1個小玩笑，12日開工後當晚就天降雨水，導致被刨除的路面泥濘、鬆軟，強行搶封回去就怕「強摘的果子不甜」，於是工程就停擺迄今。

這讓有些不明究裡的居民「森77」，質疑公部門做事怎麼回事？巷頭、巷尾挖了就跑，晾著中間1段兀自維持原樣，使得長約100公尺的巷子變成3個世界，他們要等到何時才能找回原來正常版回家的路？

新豐鄉公所建設課長劉家佑都說，真的抱歉，實在是因工程遇到天雨，路面不乾，無法鋪柏油。他們現在就在等天氣回穩，只要放晴後路面允許施工，一定立刻趕工回復中興路24巷的路面。

住戶謝先生說，確實是因天雨的緣故才影響施工的！他是因退休後在家時間多，直接詢問現場工人，對方回答說現場路面因雨鬆軟、泥濘，鋪了（柏油）也是浪費錢白鋪，他才了解。

可能是因停工後不見工所有相關說明，對上班、不在家的其他住戶來說，大家只看到眼前的狀況難免心生納悶。

不過謝先生也直言，路面刨除得不夠，他希望復工後是否能再執行1次，把殘留的柏油統統剷除後再全面回填加封，不然會造成路面高低不平。

新豐鄉長許秋澤獲悉表示，他會責成建設課徹底刨除後才加封，對造成鄉親的困擾也表示歉意。

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