吉貝耍國小海邊體驗採茶 驚呼：是太平洋ㄟ……

2019-02-17 10:57

〔記者王涵平／台南報導〕偏鄉小校吉貝耍國小學童遠赴屏東體驗採茶，首次看到太平洋，驚呼連連，讓一旁老師感覺相當值得。

南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部戶外教育優質課程方案，與東山區吉貝耍國小辦理港口茶戶外教育課程，43位師生前往屏東縣滿州鄉茶園，體驗從採茶到包裝一連串的製茶工序，學生眺望太平洋，品嘗台灣最低緯度、最低海拔的港口茶。

南大附小指導老師張景傑現場請學生比較港口茶和阿里山茶的不同，有學童說，港口茶的茶菁比較厚實，製好的茶葉顏色比較白，茶湯入喉後稍微澀澀的，但很快就會回甘。

港口茶農朱金成表示，屏東因為落山風強勁，太陽又大，所以港口茶的茶菁比較厚、比較老，喉韻是先苦後甘，但茶葉很耐泡，泡8-9回仍然有茶香。

吉貝耍國小學童說，印像中茶葉只能種在高山上，沒想到在屏東也可以種茶，在太平洋旁茶園，茶湯似乎也有點鹹鹹味道，非常好喝。

吉貝耍國小校長姜秋蘭指出，學生用牛皮紙包起白霧色的茶葉，小心翼翼的神情道盡製茶工序的辛苦，從採茶、揉捻、萎凋、發酵和乾燥的過程像照顧小嬰兒一樣需要謹慎看顧，所以特別珍惜，在蓋上紅色大印章後才鬆一口氣。

南大附小校長許誌庭表示，學生在4個月內踏查阿里山茶和港口茶，兩處茶園皆學生決策票選而出，教師引導學生成為終身學習者，落實12年國教的核心價值。

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