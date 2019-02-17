泰國JAPARA埃及秘方費洛蒙精油香水 今天進軍台灣

2019-02-17 10:44

〔記者張忠義／高雄報導〕我國政府積極推動新南向政策，除加強與東南亞國家經貿、投資往來，亦爭取東南亞人士來台觀光。在這一波新南向政策帶動下，國際知名的泰國費洛蒙香水「JAPARA」，看好台灣香氛市場消費潛力，正式進軍台灣。

「JAPARA」品牌今天在高雄開幕，品牌創辦人YAAEY遠從泰國來台親自出席開幕典禮，並希望將埃及秘方費洛蒙精油香水帶給台灣民眾，體驗不同的香氛感受。

起源於香水的發源地-埃及，原料來自埃及秘方費洛蒙精油香水的「JAPARA」，是利用埃及獨特神秘香精，加上完美的品質提煉與特殊的製造工藝，提供愛情與激情能量的唯一品牌，創造出最魅力的埃及秘方費洛蒙精油香水與最神秘的神祕寶典盒。

YAAEY表示，為能創造出獨特的費洛蒙精油香水，將埃及香水原料帶回泰國，與泰國最高雄學府-朱拉隆功大學合作研發，運用現代科技去研發出更迷人的產品，目前共有30多款系列產品，每款都代表著不同的埃及神話人物的特色，製造過程中除竭力於展現埃及的香氛元素外，亦呈現開羅藝術精油香水瓶之美，結合泰國虔誠地設計所獻出神秘寶典盒，呈現出藝術價值和最獨特的迷人秘方費洛蒙精油香水。

經營香氛市場多年的台灣千雿公司董事長蘇皇嘉表示，JAPARA是泰國芳香精油香水品牌，亞洲唯一獲得埃及開羅進口許可證，製造銷售已傳播3千多年的埃及精油香水。JAPARA以神秘的法典與寶瓶，保存著珍貴的埃及秘方費洛蒙香水，每一款香水都有獨特的法典及寶瓶，都代表著一位埃及神話人物，且都有一段值得娓娓道來的故事。

蘇皇嘉強調，台灣香水市場從賣場的低階產品到國際知名的高端品牌，不僅落差非常大，競爭亦相當激烈，唯需具有獨特性的產品才能競爭的市場中創造出品牌價值。JAPARA品牌雖然創立僅3年，但已在國際市場掀起熱潮，為讓台灣喜愛埃及秘方費洛蒙精油香水的民眾能方便購買全系列產品，因此特別獨家代理引進台灣。

品牌創辦人YAAEY的夫婿SUNNY表示，「JAPARA」每一款產品都代表一位埃及神話人物，都有其獨特的法典及寶瓶，每一款法典包裝盒都是泰國藝術家親自手繪設計，寶瓶也都純手工製造，絕對具有收藏價值。

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