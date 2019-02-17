和塑膠微粒定義不清！露得清被驗出合成蠟 環保署：未來會開罰

2019-02-17 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕塑膠微粒會造成嚴重的生態影響，台灣自去年起就禁用含塑膠微粒的洗面乳，不過知名保養品露得清一款洗面乳，被發現其中竟含有類似塑膠微粒的合成蠟。

據《蘋果》報導，一名陳姓男子購買了露得清淨化活力洗面乳，檢查了標示，並沒有塑膠微粒，但用來洗臉時，卻有塑膠微粒的感覺，有媒體到陳男購買洗面乳的地點，買了同款洗面乳，並拿到環保署檢驗，台北市環保局慎重起見，上月15日，前往露得清的製造公司嬌生，拿這款洗面乳再度檢驗，確認其中的合成蠟含有塑膠微粒。

環保署廢管處簡任技正李宜樺表示，一般的塑膠，分子量在2萬以上，為聚合物組成，合成蠟為乙烯組成，也是塑膠成分的一種，其分子量在1千以內，業者認為不應當成塑膠微粒，但合成蠟對海洋生態同樣會產生影響，環保署認為，應視為塑膠微粒，過去對此並無明確定義，因此含有合成蠟的產品目前不會開罰，環保署將發函，告知地方環保局與業者，若產品含有合成蠟，未來將依《廢棄物清理法》進行開罰。

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