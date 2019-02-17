02/17 各報重點新聞一覽

2019-02-17 06:28

自由時報

5樓以下新建物 須地下探勘

為確保5層樓以下的新建低矮建物也能有穩固地基，營建署預計修正「建築技術規則」第64條，增訂在中度或高度土壤液化潛勢地區，若要興建5層樓以下的新建物，除必須先行地下探勘，甚至在設計規劃時就要納入改善方式，房地產業者指出，此舉對於透天建案的衝擊較大，成本預計加重不少，推估1年最大影響超過2萬件。

詳見5樓以下新建物 須地下探勘。

吳敦義封張安樂為侯

國民黨內最近因總統初選提名，幾個「太陽」間打得如火如荼，競爭異常激烈。而自從高雄市長韓國瑜以打麻將的「相公」暗諷黨內某位總統大位競逐者後，國民黨主席吳敦義每逢抽獎活動，總是「自摸」說個不停，昨天參加一項新春團拜活動，幫忙摸彩時，也大聲表白要「勇敢地自摸！」角逐大位的企圖心不言而喻。

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再教育營 中國複製到西藏

印度媒體The Print日前踢爆，儘管北京當局一再否認鎮壓西藏與新疆的少數民族，但根據該報獨家取得的衛星照片，中國目前正在西藏興建至少3座與新疆類似的再教育營，其中一座位於寺院眾多的康區。流亡海外的藏人指出，北京當局在西藏進行洗腦教育不稀奇，如今擴及康區恐遭反抗，北京當局自然要為大規模鎮壓做準備。

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蘋果日報

5千流浪警心慌 人事費50億 六都齊喊「養不起」

繼流浪教師後，台灣又要出現流浪警察了嗎？台南市長黃偉哲日前出席行政院會，提及今年、明年全國預定晉用5千多名警員，龐大人事費用讓地方財政吃不消，若全部拒收，「全國可能會增加5千多名流浪警察！」北市等五都雖未表態拒收，卻也直呼「快養不起警察了」。內政部昨保證絕不會讓流浪警察一事發生，但要如何解決六都財政窘境，會召集相關單位商討。

30萬人湧台北燈節 野生學姊帶你逛

「哇！好可愛！」「超美！」2019台北燈節昨晚點燈，30萬人潮擠爆西門町搶拍。台北燈節連續第3年在西區舉辦，今年會場從西門町綿延到北門和台北車站旁的行旅廣場，規模較前2年更大，預計展出到24日。《蘋果》邀北市府副發言人「學姊」黃瑩導覽，推薦5大亮點並示範自拍，盼民眾到場同歡，有機會捕獲「野生學姊」。

聯合報

紅包狂潮…韓流不退燒 南下拚場…柯急擁新粉

高雄市長韓國瑜在網路聲量超車台北市長柯文哲，年後韓國瑜發紅包行程，每一檔都「燒燙燙」，領紅包、等摸頭的人群總是大排長龍，即使韓春節出國度假，觀光人潮也讓高雄門庭若市。近期柯文哲動作頻頻拚人氣，原以為網路聲量落後，人氣恐退燒，但柯連兩天南下擁粉絲，爆出的人氣也證明「阿北」有夠紅。

「只要停止測試」 川普改口：北韓棄核非急務

美國總統川普與北韓國務委員長金正恩的二次峰會將於27日在越南河內登場，雙方先遣人員陸續抵達河內磋商準備工作。川普表示，現階段並不急於要北韓棄核，但是必須停止測試核武和彈道飛彈。國務卿龐培歐也首度鬆口，談到解除制裁的可能性。峰會氛圍似乎出現微妙的變化。

中國時報

巨型投資碰壁 農產出口不彰 未達實質結盟 新南向破功

蔡政府大力推動「新南向」，學者質疑成效不彰，包括巨型投資案破局、國家級「台農發」行銷不見成效、農產品出口成效不彰、未促進實質結盟，顯示要以新南向取代中國市場，既無說服力也不可行。

人進來了！韓國瑜實踐諾言 高雄春節遊客140萬 燈會成長43％

高雄市長韓國瑜上任一個多月來，已兌現競選承諾，「人進來，貨出去，高雄發大財。」開春以來，到高雄觀光人數持續居高不下，僅過年9天假期，觀光人潮近140萬，高雄已成台灣重心。觀賞愛河燈會金銀河的遊客，硬比去年成長43％，昨晚「國際之夜」晚會登場，韓國瑜一到現場民眾為之瘋狂，大聲向他問好。

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