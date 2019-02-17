北北基大雨特報！今北台灣偏涼、中南部近30度

2019-02-17 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕今日在東北季風影響下，清晨北部偏冷，低溫只有14、15度，其他地方則約17至20度，白天桃園以北持續偏涼，高溫僅17度上下，而竹苗、宜花地區也會有些涼意，高溫約19至23度，至於中南部及台東則較為舒適，高溫可來到25至30度。

今日天氣方面，迎風面北部及東半部地區仍有局部降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨時間長，中央氣象局也在今凌晨3點25分針對北北基發布大雨特報，示警範圍包括台北市山區、基隆市、新北市北海岸及山區，至於中南部則為多雲到晴天氣。

今日空氣品質部分，雲嘉南以北擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門地區為「普通」等級；高屏空品區位於下風處，風速較弱，擴散條件較差，為「橘色提醒」等級。

週一（18日）東北季風減弱，除清晨仍偏涼外，白天氣溫將逐漸回升，但需留意暖濕空氣影響，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，中南部也有零星短暫陣雨。週二（19日）白天高溫繼續回升，各地高溫普遍在26、27度以上，南部更上看30、31度，北部、東半部有局部雨勢但逐漸減緩，各地大多為多雲到晴的天氣。

週三（20日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。週四至下週六（21日至23日）鋒面易在台灣附近生成並通過北部海面，台灣仍在南方較為暖濕空氣的影響範圍內，大氣環境有利於雲雨發展，除北部及東半部地區有局部短暫陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 17 18 ~ 26 20 ~ 27 19 ~ 23

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