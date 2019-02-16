桃市地價稅籍清查開跑 符合自用住宅優惠可提出申請

2019-02-16 22:56

［記者謝武雄／桃園報導］地價稅於每年10月開徵，桃市府地方稅務局自即日起至9月30日止展開清查，清查重點為自用住宅用地、工業用地、課徵田賦土地及其他減免地價稅之土地，此外符合自用住宅優惠稅率者想減免地價稅，也要儘快提出申請，以自用住宅稅率為例，一般土地稅率為千分之十起跳，但自用住宅用地稅率只要千分之二，相差5倍以上，電話332-6181轉2362~2368。

目前一般土地採累進稅率，稅率從千分之十至千分之五十五；若為自用住宅用地，都市土地，面積未超過300平方米，非都市土地，面積未超過700平方米部分，其地上房屋屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，並有戶籍登記者，且無出租或供營業使用情形，得由土地所有權人填具申請書，檢附戶口名簿影本及建物所有權狀影本，申請按千分之二課徵地價稅。

地方稅務局說，如有下列情形請向土地所轄稽徵機關申報，以免被追補稅款：

一、適用自用住宅稅率者，目前供營業使用或戶籍全部遷出。

二、適用工業用地稅率者，目前工廠登記被註銷或未按核定規劃使用。

三、減免地價稅土地，目前使用情形未合於減免標準。

四、課徵田賦土地，目前已變更作非農業使用或農舍有增建、變更使用情事。

另自用住宅只是部分營業，自用部分仍可按比例申請優惠稅率，例如透天大樓，只有一樓營業，二樓以上都是自住，二樓以上地價稅就仍可申請按自用住宅用地稅率課徵。

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