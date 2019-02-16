為了不讓兒子「妨害兵役」 老爸勇闖白俄羅斯「跨國救援」

2019-02-16 23:07

〔記者王捷、呂伊萱／台南報導〕王姓男大生去年9月考上白俄羅斯的研究所，這期間接到兵單，王父替兒子辦緩徵時才得知，在學證明一定要本人或委託人到外交部駐莫斯科辦事處核章證明才行，由於王男要上課加上路程遙遠，半百的王父為不讓兒子學成返國卻因為妨害兵役遭上手銬，遠渡重洋飛到白俄羅斯「跨國救援」，前後花了7萬多元，讓王男如願辦妥緩徵，他感動說，以後學成歸國一定要好好孝順老爸。

王男去年9考上白俄羅斯全英文授課研究所，不久就接到兵單，剛好50歲的王父，在國內十分著急，到外交部詢問，沒想到需要本人或委託人到場才能申請證明，王父為了兒子，急忙買了機票，勇敢飛向白俄羅斯。

王父擔心兒子又要讀書、又要跋涉到莫斯科，為了讓兒子覺得父親的肩膀依然牢靠，獨自往返白俄羅斯與莫斯科的住宿、請通譯費、簽證費，前後花了7萬多元才申請到一張證明，飄洋過海替終於替兒子解圍。

外交部說明，領務局接獲陳情後，立即函請駐俄代表處聯繫，並協助辦理白俄羅斯在學證明驗證事宜。而我駐俄代表處考量獨立國協地區郵政品質不盡理想，為確保申請人的權益及文件的安全性，故未開放郵寄申請。

王男見父親為他勞心勞力很感動，他說，雖然英文可以溝通，俄語還在進修也勉強可以應用，但沒有自信可以說出流暢的官方語言，如果真的一個人去辦理，還真不知道要過多久，一個人在國外念書真的很辛苦，還好最後順利解決在學證明，以後學成歸國一定會好好孝順父親。

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