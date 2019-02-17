沒錢做親子鑑定 3台菲混血兒當4年多「幽靈學童」

2019-02-17 00:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉台、菲混血的鍾姓三姊弟，因做粗工的父親鍾姓男子拿不出多餘的錢，進行DNA親子鑑定，完成「認領」，使得現年13、11、10歲的三姊弟於2014年來台後，迄今沒有上學，待在家中由菲籍生母瑪麗陪伴，多年來成為「幽靈學童」，其中，長女疑似有發展遲緩情形，孩子的處境讓人擔憂。

縣府教育處表示，這3名孩子因尚未入我國籍，因此學校無法得知，但已通知鍾家所處學區學校，18日與村長、警方前往訪視，提供相關協助及準備，以利後續入籍後，課業銜接、補強等課程，讓孩子獲得妥適的教育。

三姊弟的父親鍾男是家中獨子，雙親盼他能早日結婚、延續香火，16年前替他娶了名中國籍媳婦，但雙方沒有感情基礎，婚後不睦，加上家族紛擾，鍾男索性離家流浪到菲律賓工作，因而結識了瑪麗，兩人相戀生下2女、1子，一家在菲律賓生活。

後來，鍾男得知在台老母生病，不忍老人家一人生活，於2014年初先行返台照顧，半年後也把瑪麗及3名子女接來台生活。

直到去年4月，鍾男因老母過世，才與失聯多年的中國妻聯繫上，完成離婚手續；因此，瑪麗多年來，無法與鍾男登記結婚，而3名子女是在菲律賓出生，也無法入台灣籍，除非辦理認領。

但認領須具備DNA親子鑑定，一名孩子的鑑定費用約1萬元；鍾男說，一家五口全靠他做粗工賺食，他做一天1700元，但也要有做才有收入，根本沒有多餘的錢。

鍾男開春後，到高雄工作，目前鍾家只有瑪麗與子女在家。鍾家是間簡陋老舊平房，但也是多年來，瑪麗與3名子女的世界，除了親子互動，家中2隻看門狗，也成了孩子的最佳玩伴。

三姊弟中，老大長女因疑似發展遲緩、行動略不自然，見到陌生人造訪就閃避，甚至躲在房間內哭叫，老二長男、老三么妹則與一般孩童無異。

菲律賓的國語是英文，因此，中文不好的瑪麗在家自然與子女說英文，尤其長男見難得有外人來訪，嘰哩呱啦說個不停，顯得聰明機靈，被問及「想不想上學？」他說，「想呀！未來想當個工程師」，並秀出一支智慧型手機，「它原本是壞的，被我修好了！」

鄉民代表周逢甲於農曆年前，進行鄉內清苦家庭慰問時，發現鍾家情況，已聯繫鄉公所等相關單位給予協助，盼能早日完成親子鑑定，完成認領，早日讓孩子接受妥善的教育。

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