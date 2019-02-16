苗栗市（火旁）龍民俗踩街 熱鬧登場

2019-02-16 20:25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗市（火旁）龍系列活動重頭戲之一的民俗踩街，今晚熱鬧登場，從苗栗市南苗三角公園出發，沿中正路走到苗栗火車站，共有三十五支團隊參加，讓苗栗市區熱翻天。

苗栗市長邱鎮軍在踩街起點，率領所有市民代表以及里長，共同點亮象徵二十八里的平安燈籠，呼應主題「火旁龍巡庄、庄庄平安」的主題概念，懸吊在機械裝置上的燈籠亮起後，象徵祈求平安。

佛沙巴西巴西鼓隊率先帶頭踩街，陣陣鼓聲相當震撼，聲勢浩大，還有身聲劇場打造的音樂環保怪獸、結合採高蹺及華麗服裝的宇宙星球，以及來自桃園大溪木藝館的大神尪、結合荷葉舞蹈的冠麗舞蹈團、充滿活力的世新大學啦啦隊、新竹女中樂儀隊、台灣體育大學荷花龍、競技龍，都紛紛登場，熱鬧非凡。

苗栗市公所指出，踩街是呼應苗栗火旁龍的六部曲中跈龍，整個過程帶動苗栗市區從南到北的人潮，也帶動人潮，呼應「火旁龍巡庄、新旺貓裏」深意。

苗栗市公所也安排氣球達人、小丑高蹺互動、鏡面人cosplay、泡泡達人秀等，而火舞團隊「coming true」則在北苗舞台帶來各式火舞的表演。

而苗栗（火旁）龍由來據傳是客家庄習慣於農曆正月舉辦迎龍慶典，而當中利用鞭炮炸舞龍以去舊迎新，在苗栗市發揚。

至於（火旁）龍之夜將於明天在苗栗市經國路河濱公園登場，將安排神龍隊伍分三組輪番上陣接受火炮洗禮，掀起活動最高潮。

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