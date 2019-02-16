大學校狗超乖幫「省經費」 一學期撿回上百顆乒乓球

2019-02-16 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄正修科技大學中「大狗幫」的6隻校狗，平時不僅會守護校園安全、監督學生上下課，平時還會陪著校內職員「龔阿姨」，幫忙撿學生打出去沒找回的乒乓球，在阿姨和狗兒們的同心協力下，一學期下來最多可替校方撿回110顆，讓許多網友看了都直呼，「這校狗也太棒了吧！」

臉書粉絲專頁「正修大狗幫」14日PO出貼文，內容為校狗「龔小黃」苦勸各位上體育課的同學，「大夥兒接球技術要好一點」，並多多體諒龔阿姨那把老骨頭，因為龔阿姨為了替學校節省採購體育用品的經費，每天早上都會和大狗幫行經體育室附近，一一彎腰撿拾同學們殺球沒接中、從2樓飛出窗外的乒乓球，真的非常辛苦。

從照片中可見，106年第2學期結束後，這些校狗和龔阿姨已經撿回79顆，107年第1學期則更是撿回110顆，若1顆依市價約5元來計算，無形中也替學校省下好幾百塊。

對此許多網友紛紛留言「原來乒乓球是這樣來的！」、「辛苦龔阿姨跟大狗幫了」、「這學生好幸福」、「看有沒機會撿到金元寶」、「小黃：收集乒乓球可以換肉肉嗎？」、「好可愛、好乖的狗狗！」。

事實上「正修大狗幫」是因正修科技大學於2013年參加高市動保處校園犬計畫而組成，當時觀光系職員「龔阿姨」便致力於訓練6隻流浪犬，讓牠們擔起保衛校園責任，如今這些可愛的大狗們不但不會調皮追車、追學生，反而還成功替學校省下「乒乓球」的經費，受到全校愛戴。

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