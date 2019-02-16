彰化製造，拒絕北漂！ 「雙重人格」樂團唱家鄉的歌

2019-02-16 19:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕拒絕北漂，唱出家鄉的歌！百分之百彰化製造的「雙重人格」樂團，堅持在家鄉玩樂團，寫出「花壇的歌」，還收錄在今年剛發行的第一張EP；主唱宇風說，未來希望寫出「彰化的歌」，讓全世界的人從音樂就可以認識彰化！

「雙重人格」樂團共有5位團員宇風、弘、青憲、大老二、宥迪，平均年齡只有23歲，樂團成軍5年以來，今年首度推出同名EP，收錄永不放手、蟑螂與花壇的歌等3首歌曲。

宇風說，在彰化成立獨立樂團並不容易，但他們就是想在自己家鄉唱自己的歌，為了在現實社會圓夢，團員都各自有自己的工作，利用時間團練，也在尋找演出的機會。

正因為堅持在家鄉發展，音樂也以家鄉元素來取材，寫了「花壇的歌」，以音樂來介紹花壇的美好與特產；宇風說，身為彰化人，他發現彰化一直都沒有一首代表性的歌曲，這是樂團下一個創作目標。

宇風說，團名叫做「雙重人格」，這是因為在現實世界與夢想的拔河過程中，生存的人們都要戴上面具來面對，所以，才取名為「雙重人格」，他希望透過在彰化所創作的音樂，流傳到世界角落，讓更多人認識彰化，走入彰化。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/