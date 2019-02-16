被大姑要求「洗全家碗」 媳婦嗆：有賺錢沒必要伺候你們

2019-02-16 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕過年圍爐大家一起吃飯本該是一件快樂的事，但該由誰洗碗卻成了難題！一名網友在論壇發文指出，朋友弟弟娶到一名「新時代媳婦」，除夕從頭到尾只負責吃和洗自己的碗，完全沒有幫忙，文章一出引發網友正反不同的意見。

一名網友在「mobile01」論壇發文表示，朋友弟弟娶的是「新時代媳婦」，除夕回公婆家圍爐吃年夜飯，全程只負責吃和洗自己的小碗，完全沒有幫忙；大姑、小姑忙進忙出，詢問她能否幫忙洗碗，沒想到弟媳竟嗆，「她有在工作、有能力養活自己，是新時代的女性，沒有必要服伺老公家人。」還罵大小姑是「毒姑」，回家後更和老公大吵，強調以後再也不回公婆家。

這名網友進而詢問，「請問大家怎麼看？」文章一出立刻引發網友熱議，支持媳婦的網友留言「我覺得錯只錯在她講話比較直接，其他部份自己的碗自己洗，她本來就有權利拒絕」、「從頭到尾就是負責吃和洗自己的小碗，都已經很本份了，不然是要要求啥？」、「年夜飯去餐廳吃飯不會？都什麼時代了！計較洗碗就去吃餐廳，通通不用洗」。

但持相反意見的網友則認為，「洗碗是願意融入男方家庭的表現，這媳婦似乎不太想與男方家庭有所聯繫。表面功夫也不願意做，我看很難長久。」、「我覺得大家一起吃飯，有人煮菜出菜錢，幫忙洗個碗這很普通的事情吧？」、「我嫂嫂來我們家會表面禮貌上，也一起弄一下。不是全部都給媳婦作」。

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