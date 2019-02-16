中台灣燈會酸像「奈何橋」 觀旅局增加粉紅豬添喜氣

2019-02-16 18:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2019中台灣元宵燈會今晚正式在文心森林公園登場，但向上路、惠文路口的燈會牌樓遭網友酸是「奈何橋」，台中市觀旅局昨天晚上已進行修改，多了一隻喜氣的飛天豬及燈串，讓燈會裝置的色彩更為豐富，雖有人酸「不輸高雄燈會蓮花燈」，但是還有很多人很喜歡純白色還有點淡藍的感覺，直說」是蒂芬妮藍」，而且認為有人是想太多了。

對此，台中市長盧秀燕表示，已是２１世紀了，她尊重創意，也有網友表示，有特色、有特色，她謝謝網友的行銷，讓全國都知道台中燈會有特色。

昨天2019中台灣元宵燈會試燈，但就有網友對向上路、惠文路口的白色燈會牌樓很有意見，認為感覺很像奈何橋、像是公祭，甚至有說不輸高雄燈會蓮花燈，有網友更說「大過年的看到這種白色牌坊燈籠會衰一整年！」

觀旅局昨天晚上立即修改，裝上飛天粉紅豬及燈串，增加了一些喜氣，而且很多民眾都在此一燈會牌樓拍照留念，民眾表示，每一個人的看法不一樣，他們覺得這樣很純白很好看，也有人認為有點藍，如同蒂芬妮藍，也認為把燈會牌樓聯想到奈何橋，好像想太多了。

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