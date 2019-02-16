體驗原民生態！都會少年的勇士日

2019-02-16 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的普及，青少年容易過度使用社群媒體，反而忽略現實生活，導致彼此間的互動關係稀薄。新北市警局少年隊今天與新北市少年輔導委員會聯手策畫「Aayal少輔獵人勇士體驗日」，讓30名來自都市的青年感受到獨特的原民風情。

綜合媒體報導，新北市警局少年隊與新北市少年輔導委員會聯手策畫「Aayal少輔獵人勇士體驗日」，以12至18歲設籍新北市的青少年為對象，在寒假期間舉辦原住民生態活動，內容包含傳統射箭、設陷阱捕捉獵物、搗麻糬及製作竹筒飯等。在主辦單位豐富的規劃下，使青少年擁有不同以往的學習經歷。

除了體驗原住民族的文化，也藉由活動的探索裡，讓青年們相互合作，學習社交能力與自我表達的技巧。由於網路世界的蓬勃發展，新一代少年仰賴社群媒體，卻忽略現實生活中的相處之道，進而與人產生許多矛盾、誤會。少輔會作為少年輔導的第一線單位，希望藉由本活動建立少年正向認知與價值觀、並促其身心健全發展。

少年隊長蔡宜學也表示，新北市致力推動預防少年犯罪，除了結合市府相關局處、學校共同參與外，更與各地檢署、少輔會共同辦理的宣導活動。在此次的活動中，新北市少年輔導委員會輔導員進行反毒法律宣導，透過精心設計的圖表與有趣的講解，讓宣導活動更深入青年心中。

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