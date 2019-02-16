聖嚴法師圓寂10週年 法鼓山辦傳燈法會

〔記者林欣漢／新北報導〕今年是法鼓山創辦人聖嚴法師圓寂10週年，也是法鼓山創立30週年，法鼓山下午舉辦行法鼓傳燈法會，上萬民眾前來緬懷聖嚴法師，唱佛號並點亮上萬盞菩提心燈，場面肅穆隆重。
法鼓山今天下午在世界佛教教育園區舉辦「大悲心起‧願願相續─法鼓傳燈法會」，現場參與人數逾萬人，海外信眾也在全球各地分會同步參與傳燈，現場透過大螢幕影像，帶領信眾重溫聖嚴法師傳遞佛法的慈悲願行。
現場逐一點亮僧眾燈缽，傳承菩提心燈，方丈和尚果暉法師也透過直播，為全球信眾開示傳燈，果暉法師說，今年法鼓山年度主題為「好願在人間」，期與大眾共同來發願、祈願、許願、行願、還願，願願相續聖嚴法師的信心、願心、悲心，共同來學法、弘法、護法。
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法鼓山舉辦行法鼓傳燈法會，緬懷聖嚴法師。（法鼓山提供）
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法鼓山舉辦行法鼓傳燈法會，唱佛號、點亮菩提心燈，緬懷聖嚴法師。（法鼓山提供）
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法鼓山舉辦行法鼓傳燈法會，上萬民眾前來緬懷聖嚴法師。（法鼓山提供）
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