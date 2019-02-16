十方元宵義賣園遊會熱鬧如年貨大街 明還有1天

2019-02-16 17:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十方啟能中心今明2天在大坑經補庫停車場舉辦「元宵義賣園遊會」，受到各界熱烈響應，包括知名廠商等超過百攤義賣，有名牌精品、明星二手衣和家電等生活用品，從10元起跳到約300元，就超過上萬人次挖寶、血拚，尤其二手區「俗擱大碗」最熱門，大人小孩都大包小包、滿載而歸，如同年貨大街再現。

現場親子區，有老師和故事媽媽幫忙顧，小朋友開心搖元宵、畫燈籠，傍晚市長盧秀燕也到場點燈祈福「鬥熱鬧」，明天週日還有一天搶便宜、買好貨，中心把好貨補滿、好齊，也有精彩表演，希望能募款200萬元做為大小學員早療和訓練經費。

游月菊主任表示，因為人力不足，連續舉辦多年廣受好評的十方元宵義賣園遊會，被迫停辦3年，近年景氣和選舉年影響，募款直直落，二手商店營收只剩全盛時期4%，中心經營陷入前所未有的困境，希望這次活動能喚起民眾對慢飛天使的關心，讓中心75名大小學員（3成是弱勢中的弱勢）能繼續復健、學習，歡迎民眾來同樂、撿便宜。

游月菊說，這次義賣好物太多了，超過一半是民眾捐出的全新品，電鍋、烤箱等全新家電只要2、300元，還有有名牌精品區、童玩區、小農區，購買園遊券的民眾，憑票根還可以參加摸彩，獎品有液晶電視、烤箱、咖啡機、飲水機、自行車、泡湯券等，表演節目也邀請到焦糖哥哥陳嘉行、放牛班二人團體、葉玉傑，十方的歡喜打擊樂團、唐寶寶大器陶笛樂團，還有社區幼兒園、東山高中、薇格高中等學校社團來表演。

社會局表示，每一位早療的孩子都是小天使，每位孩子都代表著希望，他們努力學習、慢慢茁壯。非常感謝感謝十方啟能中心創立30多年來對身心障礙者不遺餘力的付出，也感謝社會大眾對十方啟能中心的關懷與支持，使台中市成為溫暖的城市。

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