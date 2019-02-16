複驗通過還公布芬普尼殘留量超標 雞場業者不滿

2019-02-16 17:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕又有毒雞蛋？食品藥物管理署昨日晚間緊急發布，彰化縣順弘牧場生產雞蛋，一月底被抽驗出農藥芬普尼殘留量超標，彰化縣衛生局第一時間對有問題雞蛋封存下架，13日由彰化縣動防所複驗雞蛋芬普尼殘留量，檢驗結果均為陰性，管制雞蛋已放行，對此業者不滿喊冤，不解複驗通過為何還公布，上百箱雞蛋被視為毒雞蛋，蛋商不敢購買，損失難以估計。

彰化縣動防所所長董孟志表示，2月12日接獲中央畜產會通報，順弘牧場例行性用藥稽查監測檢出該場3件蛋品有芬普尼殘留，分別檢出0.03ppm、0.04ppm、0.06ppm，當天即聯絡飼主管制蛋品，隔天上午前往現場清點以及輔導其用藥情形，並將現場約136.5箱雞蛋再次進行採樣送驗，14日化驗結果均呈現陰性，並未有芬普尼的殘留，解除移動管制。

「傷害已經造成！」業者不滿說，芬普尼也是一種農藥，雞場旁邊有農田，農民除蟲灑農藥時藥劑飄散到雞場也難以察覺，而且公布前檢驗都通過，不解政府為何仍進行公告，打壓農民，目前蛋商不敢收購，上百箱雞蛋只能擺著，妻子看了一直哭，他也無可奈何，損失難以估計。

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