軍備局第205兵工廠懇親會溫馨登場

2019-02-16 16:53

〔記者張忠義／高雄報導〕為促進官兵家屬與部隊的良性互動，軍備局第205廠今天舉辦懇親會，由副廠長林憲昭上校主持，邀請新進人員及眷屬2百餘人參加，場面歡樂溫馨。

活動開始先參觀廠史館及兵器館，藉由參訪讓家屬進一步的認識國防自主研發並促進官兵家屬的良性互動，進而培養「全民國防」概念，參訪家屬對該廠158年悠久歷史，表示肯定。

林副廠長在懇親座談中除向寶眷祝賀新春愉快及表達歡迎之意，並表示本廠全體同仁戮力生產任務，廠方更關心官兵同仁身心健康，努力營造幸福企業，讓每位同仁都能感受到大家庭的溫暖；官兵親友也用笑容熱情的回饋，在歡愉的氣氛中建立雙方溝通橋樑，落實管教互助，讓眷屬放心，進而使官兵同仁安心工作。

座談中有家屬對子女工作安全有所擔心，林副廠長即時回覆，本廠有機械加工及火炸藥生產線等，向來注重工安，除單位教育訓練外並不斷宣導，在此，懇請寶眷相互叮嚀子弟及親友，要遵守標準作業程序SOP，注意自身安全，「工安沒有最好，只有更好」，讓我們攜手努力，打造幸福企業，有任何問題，隨時提出，再次感謝寶眷蒞臨，會後備有茶點，在歡愉氣氛中，懇親會圓滿結束。

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