600罷工華航機師全復工 機師工會：全力投入支援航班派遣疏運

2019-02-16 16:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會罷工行動於14日晚間10點25分落幕，參與罷工機師繳交給工會的檢定證，也於昨日晚間11點前全數領回。機師工會今日發出一封給社會的公開信，再次向受到影響旅客與社會大眾表達歉意，並感謝社會的體諒與支持；不過機師工會罷工行動與成果，背後代表著台灣勞工普遍「過勞」的處境，是能夠透過勞工團結與行動來改變，未來願更積極地聲援、支持所有勞工與工會反對過勞、爭取自身勞動權益的行動。

歷經160小時的罷工行動，機師工會表示，罷工是最後、最無奈的選擇，除對旅客感到抱歉外，罷工期間造成華航其他同仁工作量增加，尤其是第一線的地勤同仁，要面對旅客抱怨的壓力，工會也表達最深的歉意，希望於罷工結束後，會員能發揮一如往常的專業精神，全力投入支援航班的派遣，盡最大的努力，以期能於最短時間內協助疏運，減輕第一線地勤同仁的負擔。

機師工會表示，「飛安、健康、尊重」是職業機師工會所秉持的初衷，經過這次罷工，期望社會大眾能理解疲勞駕駛對飛航安全的威脅。在未來的日子，機師工會期許能持續與社會大眾宣導，並提高勞工勞動意識，讓台灣整個大環境對勞工更加友善。

機師工會表示，過去7天的罷工過程中，他們看見台灣社會中，仍有許多民眾依舊難以理解、甚至無法接受。對於這些聲音，無論在罷工期間或罷工結束後，機師工會都願意細心聆聽，未來加倍努力投入與社會的對話。

另一方面，也看見許多未曾謀面，卻願意體諒、甚至給予支持與鼓勵的大眾；看見了各行各業的受僱勞工與工會組織，集結起來公開力挺；看見來自各個層級教育現場的老師們，試圖說服大眾這場行動背後的社會教育意義，對於這些鼓勵與支持的聲音，我們銘感五內。

機師工會表示，台灣勞工普遍「過勞」的處境，絕非無能為力撼動的宿命，而是能夠透過勞工的團結與行動來改變，當大家看見勞動條件遠遠不如機師的勞工朋友，願意挺身站出來聲援罷工行動的那一刻，內心除了感動以外，更多的是一種無形的責任，所有希望改善自身勞動條件的勞工，肯定深切期盼著行動的成功，能進一步鼓舞著台灣社會更多勞工起身行動。

因此，未來願更積極地聲援、支持所有勞工與工會反對過勞、爭取自身勞動權益的行動，成為更多更弱勢、勞動條件更需要提昇的勞工背後支撐的力量，與每位勞動者攜手，共同改變台灣社會沈苛已久的集體過勞處境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/