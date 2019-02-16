高市年後首場大型徵才 媒合1096人就業

2019-02-16 16:10

〔記者黃建華／高雄報導〕農曆年後向來為民眾求職轉職旺季，高雄市勞工局訓練就業中心今（16）日於高市文化中心廣場，舉辦「在地就業，幸福加倍-108年大型現場徵才活動」，總計50家廠商提供2000個工作機會，徵才現場熱鬧滾滾，吸引2000多人找頭路，共計投遞履歷1980人次，初步媒合1096人，初步媒合率55%。

市府洪東煒副市長特別代表韓國瑜市長到場為求職朋友加油打氣，他感謝廠商與各單位支持徵才活動，期盼市民多加運用勞工局的就業服務與職業訓練等資源，提升職場技能，順利投入職場；並呼籲廠商積極提升薪資，留住在地優質人才。

本次徵才活動有不少電子科技業中高階職缺平均薪資達5萬元以上，吸引民眾踴躍面試，例如明安國際企業招募人工智慧應用工程師，月薪48K-60K。也有許多知名連鎖餐飲、服務業參與，包括碳佐麻里、海底撈、肉多多集團、九乘九文具專家等；其中肉多多集團徵求超級店長、廚務主任、儲備幹部等共71個職缺，超級店長更開出60K-150K月薪，相當吸睛。

肉多多集團南一區經理陳志成表示，目前全台有28間店，高雄有左營、三多、鳳山青年店，相當看好高雄市場，因應展店需求，公司期望以全台一致且較高的薪資，延攬餐飲業人才。

為鼓勵市民朋友在新年之初求職順利，訓就中心特別精心設置「求職薪願牆」，民眾面試完成可憑問卷兌換勵志小語卡，並加贈精美禮品、元宵小提燈及市長小紅包；現場也設置各項津貼諮詢專區，提供求職民眾諮詢服務。

勞工局代理局長陳石圍表示，訓練就業中心所屬就業服務站每年舉辦類型多元的徵才活動，不論是夜間徵才、社區徵才、大中小型徵才等，皆提供不同需求的民眾找到合適的求職及轉職管道，歡迎民眾多加利用「高雄市公營人力銀行」，掌握職缺及職訓最新資訊。

訓就中心主任楊茹憶預告，下一場徵才活動訂於108年2月26上午，假美濃區公所3樓禮堂辦理，歡迎民眾前往參與。

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