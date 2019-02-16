新北市國中技藝競賽 1771位好手參賽

2019-02-16 16:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市107學年度國中技藝競賽16日起以一週時間舉辦12職群、31項主題競賽，共有1771位國中技藝好手參與競技，今天先由「廚藝製作」、「飲料調製實務」、「美容」在莊敬高職登場，學生莫不全力以赴，教育局技職教育科長蔡秉欣說，參賽選手均為各國中技藝班學生，在技藝競賽獲得優異表現，可以在「技優推甄」和「專業群科特色甄選」入學管道加分，也為自己的專業技能奠定基礎。

教育局副局長蔣偉民說，新北市重視適性教育與職業試探，率先於全市創設15所職業試探暨體驗教育中心，將技職教育延伸至國小教育階段。

蔡秉欣說，新北市國中技藝競賽為全國國中技藝競賽規模最大、參賽人數最多，今年從2月16日至3月1日於新北市16所高職舉辦，獲獎學生將在新北市高職「特色招生專業群科甄選」加分，同時在「技優甄審」、「實用技能學程」等入學管道取得相關積分或優先分發入學的機會。

他指出，今年擴大舉辦12大職群31項主題競賽，更於新北市首間實驗性技術型高中、樟樹國際實創高中增辦「服飾」及「視覺藝術類展演實務」2個主題，全部總計有1771位國中技藝好手參賽。

蔡秉欣說，教育局補助各國中辦理技藝教育社團、每年寒暑假辦理職業試探育樂營，107學年度在全市80所國中校校皆開設技藝教育班，其中6校開設技藝教育專班、240班合作式技藝班、42班自辦式技藝班，總計班288班，開辦率逐年由106學年度27.3%提升至28.3%，盼透過適性輔導及多元職業試探，從國中小階段就能發掘每個學生的性向與興趣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/