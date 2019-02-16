醫訊》宣導長者失智篩檢 鐵獅玉玲瓏舜子來雲林囉！

2019-02-16 14:50

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為推廣優雅老化，國際扶輪社結合虎尾公所及地方各界愛心關懷失智，今天下午邀請知名藝人許效舜擔任守護失智大使，鼓勵社區阿公阿嬤積極參與阿茲海默症失智病症長者參加篩檢，全場熱鬧滾滾。

「阮是可愛的女紅妝，生做古錐淡薄俗...」以鐵獅玉玲瓏表演風靡全台的舜子，今天來到雲林分送愛心擔任守護失智大使，一到場就受到大家的歡迎爭相合影拍照，由於仍在新春期間，許效舜也祝福大家新年快樂，並鼓勵社區的阿公阿嬤參加篩檢。

許效舜特別強調，「這項免費好康不是詐騙集團喔」，引得全場哄堂大笑，「笑果」十足。

活動還規劃失智相關講座、遊戲、書冊，讓照護者也同取獲得資源與支持。結合地區力量，啟動有品質的失智社區整合照護網。

虎尾若瑟醫院副院長陳正昱以衛生福利部統計，65歲以上長者有8%罹患失智症，少子化加上人口外流的趨勢，偏鄉銀髮失智症的問題更慎重面對，雲林失智老人近1萬人，只有不到3成長輩求診，呼籲大家重視老人失智問題。

現場還有神經內科、身心內科醫師、護理師、社工師、牧靈關懷師、職能治療師、營養師、心理師及藥師等醫療團隊進行全方位失智篩檢，造福社區長輩。

虎尾分局偵查隊在場推廣到府為長輩按捺手印服務，虎尾東區扶輪社薩克斯風樂團熱情演出炒熱全場，虎尾鎮長丁學忠代表感謝台北大屯山扶輪社社區服務計畫，結合若瑟醫院及救國團虎尾團委會為鄉親提供完整與長遠失智症關懷。

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