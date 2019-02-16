台北燈節晚間開幕 西門捷運站周邊17:00啟動交管

2019-02-16 13:47

〔記者黃建豪／台北報導〕2019台北燈節將於今天晚間正式登場，主舞台所在的台北西門捷運站周邊，從下午5時起啟動道路管制，將管制成都路、漢中街、衡陽路等範圍，預期中華路、忠孝西路沿線交通勢必壅塞，提醒用路人多加留意。

台北市警察局指出，台北燈節開幕點燈儀式將在今晚8時半進行，因此今天下午5時至晚間9時，將管制成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至長沙街，內江街至長沙街管制往北車道）及衡陽路（中華路至延平南路），並視人潮狀況延長管制，

此外，2月16日至2月24日燈節期間，秀山街（停車場出入口至衡陽路）、永綏街（延平南路至博愛路）等攤商區，每日上午6時至深夜12時將封閉；而活動期間，會視北門廣場的人潮聚集情形，管制中華路與延平南路口，禁止車輛行駛延平南路，另封閉忠孝西路與延平北路路口東側行穿線。

警方提醒，燈節期間會加強取締周邊中華路、成都路、忠孝西路等路段違規停車，且中華路、忠孝西路沿線交通勢必壅塞，呼籲駕駛提早改道行駛，東西向建議改行長安西路、市民大道、愛國西路及和平西路；南北向建議改行重慶南路、中山南路及環河南路。

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