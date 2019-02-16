釋3367個工作機會 開春桃竹苗區首場大型就博會竹縣體育館舉行

2019-02-16 14:18

［記者黃美珠／竹北報導］勞動部今年第1場大型就業博覽會今天下午4點前，在新竹縣體育館登場，現場除了提供61家知名企業共3367個工作機會外，大量運用科技裝置如AR虛擬面試、VR工作職場、機器人操作及人臉個性辨識軟體等，跟傳統的就業媒合活動很不一樣，預估今天湧入的人潮將上看6400人次、投遞履歷為4203人次。

這場就業博覽會，勞動部常務次長林三貴、新竹縣長楊文科都到場給求職者加油打氣外，桃園、新竹兩市府、勞動力發展署、新竹市總工會等相關單位也都到場。

釋出的職缺起薪從3萬到8萬元都有，其中3萬元以上的就佔了前述工作機會的51％，當中不乏台積電、友達、聯電及昇陽半導體等國內知名大廠。力成科技更提供了50個起薪5萬元的職缺，京元電子開出8萬元的高薪攬才，使得現場人聲鼎沸。

林三貴說，因應春節後轉職、求職潮，他們將在全國安排5大場就業博覽會，首場就在新竹縣體育館，提供桃竹苗區就業機會。

這場就博會的特色有：工作機會多且薪水高，特別是後者，5成是3萬元以上的起薪，也有很多5、6萬元的職缺。

另1個特色就是透明化，而這因應就業服務法，也就是企業要讓求職者了解工作內容及待遇。

另外，這次就博會也加入科技化元素，求職者只要登錄履歷1次即可，不同公司不必效重複登打。只要透過QR CODE，就可獲得所有廠商資訊，還提供求職諮詢，並有vrc虛擬面試及科技人臉辨識，讓當事人了解適合從事哪類型的工作。

楊文科說，鼓勵求職者以新竹縣的企業及科學園區為首選，因為縣府成立青年就業中心，輔導青年朋友找工作、尋找人生伴侶，還積極推動AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區及園區三期等，來新竹縣可以安心成家立業。

這次活動同時結合桃竹苗分署自辦與委辦的職訓單位在場設攤，展示時下最夯的VR虛擬實境與「衣啟飛翔」創客基地DIY等職訓成果。

現場的「賈桃樂學習主題館」提供的職涯服務，其「賈桃樂JobTaole」粉絲團還玩現場直播，吸引了不少青年求職者前往體驗。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署也準備了1000個幸運御守送給求職早鳥，3000份現場熱飲，希望幫他們帶來好運也幫忙暖身打氣。

勞動部表示，繼桃竹苗區的就業博覽會後，全台其他各地的場次也將分別於3到6月分登場，先後在屏東、花蓮、臺南及臺中陸續舉辦，相關訊息可上台灣就業通（www.taiwanjobs.gov.tw）或透過0800-777-888掌握。

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