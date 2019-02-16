竹市府推「竹科太太」宣導豬瘟防疫 網友讚

2019-02-16 12:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕網路Youtuber理科太太以分享科普知識、用科學看人生系列影片短時間竄紅，成知性網紅一姐；林智堅的市府團隊發揮創意，找來一名氣質正妹公務員，推出「竹科太太教你守護台灣豬」影片，以冷靜表情宣導竹市豬瘟防疫工作，無論外型口氣都與理科太太如出一徹，讓網友大讚「神模仿！」

「大家好，我是竹科太太」新竹市府臉書資訊專頁「新竹市新鮮事」上，一名自稱竹科太太的長髮氣質正妹，以不到1分鐘影片，用簡潔理性口吻宣導竹市267個社區暫時停收廚餘訊息，更親自示範廚餘瀝乾、裝袋、丟垃圾桶「防範豬瘟三步驟」，用創意影片宣導民眾共同參與豬瘟防疫，15日發佈後在網路上造成迴響，有近萬人次點閱。

市府指出，該支影片是來自林智堅市府年輕團隊的集體創意，從構思到影片完成只花了3小時，攝影、腳本、剪接都由團隊「一條龍、零成本」搞定，只用一分鐘短打影片就讓民眾秒懂生硬卻重要民生訊息與政策。

市府表示，「竹科太太」是市府公務員，另一半則在竹科工作，她同時也是一個孩子的媽，偶然被林智堅團隊發現氣質與理科太太相似度超高，才臨危受命扮起竹科太太，致敬知識網紅創意。

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