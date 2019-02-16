護國神犬增兵！8隻緝毒犬投入訓練 變身檢疫犬

2019-02-16 11:47

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為防範非洲豬瘟入侵，警政署保三總隊遴選8隻緝毒犬，分兩梯次訓練轉換成為防疫犬，目標在1個月內先訓練完成2隻檢疫犬，3個月內完成其餘6隻訓練，未來將協助執行邊境檢疫工作。內政部長徐國勇今天前往桃園機場視察成效，2隻已訓練轉換成功的拉布拉多檢疫犬Funky及Coach今天在眾人面前展現訓練成果，都能在設定情境下發現藏有豬肉製品的行李箱。

已經有2隻訓練成功

徐國勇表示，保三總隊經過一個多月的訓練，將8隻警犬訓練成檢疫犬，已經有2隻成功，其餘6隻也會很快加入國境檢疫行列。

徐國勇說，防止非洲豬瘟絕對不是在作秀，而且要執行到位，警方在訓練犬隻時原本用於防爆、緝毒，因為防止非洲豬瘟已經成為國安問題，所以警察也承擔檢疫工作，對警察是增加負擔，但為了為了國家的安全，警察也能夠諒解，他要向警察表達非常的感謝。

至於緝毒犬訓練成檢疫犬，在嗅覺敏感性是否會降低？徐國勇說，當轉換時，就要專心於肉品的訓練，犬隻以後若有需要，會再經過轉換訓練，轉回緝毒犬，時間約為一個月。徐國勇也感謝保三總隊人員，放棄在農曆過年休假，為國境防疫而努力。

保三第二大隊警犬隊長閻玉輝表示，緝毒犬要訓練為檢疫犬並非不可能，以往訓練犬隻時要求對毒品要有反應，如今必須改為僅對肉品有反應，這不僅考驗犬隻的能力，也須要花費一段時間來轉換；2隻已訓練轉換成功的拉布拉多檢疫犬Funky及Coach今天在眾人面前展現訓練成果，都能在設定情境下發現藏有豬肉製品的行李箱。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/