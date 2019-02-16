竹縣爭設15處平價公托家園 月費約6000元

2019-02-16 09:15

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市年輕家庭多，卻經常煩惱寶寶要托到哪裡？新竹縣政府表示，為打造友善的托育環境，將利用公有建築物，爭取3年內在竹北市等地，設置15處公辦民營的平價社區公共托育家園，收托最多180名0到2歲的嬰兒，初步規劃一般生月費約6000元。

縣府社會處長李國祿表示，2018年底的統計，新竹縣0歲以下的嬰幼兒有9790人。針對雙薪家庭煩惱小孩要托哪裡，縣長楊文科指示要積極規劃社區公托家園，以滿足民眾的需求；經盤點轄內公有建築物空間資源，擬定以2年內爭取設置15所公托家園為目標。

其中，第1期選定縣府B棟1樓及竹東鎮東正社區活動中心2樓，獲中央前瞻基礎建設計畫核定，每所補助120萬元修繕費，工程已發包，預計上半年可完工。

第2期也選定將利用婦幼館、竹東國小、新埔鎮公所後棟建物、以湖口分駐所等4處閒置空間，已提案申請前瞻經費，爭取在2020年設置完成。

李國祿說，每處公托家園收托人數最多12名，設籍新竹縣，收托年齡為零到兩歲，屆時將優先照顧弱勢家庭。初步規劃收托月費一般生6000元，弱勢家庭符合規定者另有補助，較私立托嬰中心或保母每月平均1、2萬元平價許多，可減輕雙薪家庭的負擔。

李國祿表示，首期兩處公托家園，經招標作業委外經營，最快下半年開張。目前，社會處仍持續尋找交通便利的公有館舍，如辦公廳舍、社福中心、公立學校等，爭取經費設置第3期公托家園；其中，竹北市、竹東鎮等人口數較多的行政區，擬3年內各增設3、4處。

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